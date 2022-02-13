В красноярском микрорайоне "Покровский" появится детский сад на 190 мест

Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне «Покровский», Красноярск, появится новый детский сад на 190 мест. Как сообщают в администрации города, уже объявлены торги на поиск подрядчиков.

Так в первую очередь ищут компанию, которая разработает проект и информационную модель будущего детского учреждения. Сроки – до 1 октября 2022 года.

В Красноярске вопрос сокращения дисбаланса между количеством домов и социальных учреждений стоит остро и находится на личном контроле мэра Сергея Еремина. В течение последних нескольких лет детские сады и школы появились в микрорайонах Слобода Весны, Тихие Зори, Нанжуль-Солнечный. В 2022 году будет возведена школа в микрорайоне Бугач, начнется строительство школы в 3-м микрорайоне Солнечного.