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Здоровье12 февраля 2022 9:40

В Красноярске ковид выявили еще у 8192 человек

За сутки от инфекции скончались 27 жителей региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске ковид выявили еще у 8192 человек

В Красноярске ковид выявили еще у 8192 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие 24 часа наличие инфекции подтвердилось у 8192 человек, что является максимумом за весь период пандемии. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Из числа заболевших были госпитализированы 260 человек.

Фиксируется в то же время и рост числа выздоровевших. Их за сутки 1439.

Скончались 27 человек.

Уровень коллективного иммунитета в регионе на сегодняшний день составляет 64,1%.