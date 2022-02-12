В Красноярске ковид выявили еще у 8192 человек
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие 24 часа наличие инфекции подтвердилось у 8192 человек, что является максимумом за весь период пандемии. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Из числа заболевших были госпитализированы 260 человек.
Фиксируется в то же время и рост числа выздоровевших. Их за сутки 1439.
Скончались 27 человек.
Уровень коллективного иммунитета в регионе на сегодняшний день составляет 64,1%.