В Красноярске ковид выявили еще у 8192 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За минувшие 24 часа наличие инфекции подтвердилось у 8192 человек, что является максимумом за весь период пандемии. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Из числа заболевших были госпитализированы 260 человек.

Фиксируется в то же время и рост числа выздоровевших. Их за сутки 1439.

Скончались 27 человек.

Уровень коллективного иммунитета в регионе на сегодняшний день составляет 64,1%.