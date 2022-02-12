Роспотребнадзор усиленно мониторит воздух в Красноярске и Назарово Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор по Красноярскому краю усилил контроль за качеством воздуха в столице региона и близлежащих городах. В ведомстве отметили, что в краевом центре, на сегодняшний день, есть проблема с качеством воздуха.

— В Красноярске зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по оксиду азота — в 1,8 раза, диоксиду азота — в 2,3 раза, по взвешенным частицам РМ10 — в 1,4 раза, по взвешенным частицам РМ2.5 — в 2,6 раза, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также наблюдается превышение взвешенных частиц РМ 2,5 — в 1,4 раза в Назарово.