В Красноярске от угарного газа при пожаре погибла женщина

В Красноярске от угарного газа при пожаре погибла пенсионерка Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Пожилая женщина стала жертвой пожара, который произошел на улице Инициаторов в Ленинском районе Красноярска. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Все произошло 10 февраля. Из окна на втором этаже дома вырывались языки пламени и валил густой дым.

— В результате пожара огнем повреждена кровля жилого дома на площади 100 квадратных метров, домашние вещи и мебель на площади. В результате пожара погибла пенсионерка 94 лет, — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что одного человека удалось вовремя эвакуировать. О погибшей сообщается, что он проживала одна. Предварительно, причиной трагедии стал неисправный удлинитель в кухне.