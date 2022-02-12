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Происшествия12 февраля 2022 7:04

Жителя Ачинска отправили в колонию за пьяную езду

За год он дважды попадался в руки инспекторов ДПС
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Жителя Ачинска отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Ачинска отправили в колонию за пьяную езду

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Ачинске отправлен под суд местный житель, которого неоднократно останавливали пьяным за рулем авто.

Первый раз это произошло весной прошлого года. Мужчина на «Тойоте» пролетел по дороге на красный свет и пытался удрать от погони.

— Госавтоинспекторы произвели несколько выстрелов из оружия по колесам автомобиля. После чего транспортное средство было остановлено, а нарушитель задержан. В результате никто не пострадал. Машина была помещена на спецстоянку, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона. Алкотестер показал в крови мужчины наличие алкоголя: 0,51 мг/литр.

Этот случай лихача ничему не научил, и летом он снова был задержан пьяным. На этот раз за рулем ВАЗ 21043.

Ачинский городской суд отправил горожанина на 3 года в исправительную колонию строгого режима. Также обвиняемый лишен прав управления транспортными средствами на 3 года.