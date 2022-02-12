На двух улицах в Красноярске из-за морозов прорвало трубы Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Тридцатиградусные морозы в Красноярске спровоцировали новые коммунальные аварии. В субботу, 12 февраля, сразу на двух городских улицах прорвало трубы. О ходе ремонтных работ сообщили в СГК.

Первый инцидент зафиксирован на Тотмина,25.

— На дороге сильное парение, ограничена видимость, просим водителей быть внимательными и осторожными. Перекрыта для проезда левая полоса, — предупредили в компании.

Какие дома и как надолго будут отключены от горячего водоснабжения из-за произошедшего, сообщат позже.

Сейчас на этом участке дороги дежурят сотрудники ГИБДД. Они перекрыли левую полосу для движения.

Еще одна авария произошла возле Центрального рынка, там залило водой. Перекрыто движение на перекрестке Республики — Грибоедова в сторону Обороны и Диктатуры Пролетариата со стороны Ады Лебедевой.