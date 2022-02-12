Экспериментальную экспресс-электричку запустили по маршруту Красноярск – Енисей – Дивногорск
Фото: Мария ЛЕНЦ
С 12 февраля запущена экспериментальная экспресс-электричка по маршруту Красноярск – Енисей – Дивногорск. Из ее маршруту исключены промежуточные пункты, что позволит сократить время в пути на 15-18 минут.
Автором нового маршрута выступает «Краспригород» по просьбам пассажиров, проживающих в Дивногорске и пользующихся «Городской электричкой» для поездок в Красноярск на работу и обратно.
Стоимость поездки составит 28 рублей. При наличии льгот — 14 рублей.
Напомним, что в пригородных поездах действует масочный режим.