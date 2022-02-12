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Общество12 февраля 2022 5:07

Контейнер разбитых сердец появился в Красноярске

Туда каждый желающий может выбросить все, что напоминает про неудачные отношения
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Контейнер разбитых сердец появился в Красноярске. Фото: Телеграм/Правый берег

Контейнер разбитых сердец появился в Красноярске. Фото: Телеграм/Правый берег

В Красноярске появился контейнер разбитых сердец. Мусорный бак с романтическим подтекстом станет местом сбора всего того, что напоминает одиночкам об их неудачных романах.

Всем, кто воспользуется контейнером, предлагают сделать селфи и выложить его в Instagram с хэштегом #АНТИВАЛЕНТИНКА_КРК.

Установила черно-розовый контейнер «Красноярская рециклинговая компания». Там пообещали, что все выброшенные вещи будут отправлены на свалку или в переработку.