После поста владелицы красноярского «Морехода» о побоях, полиция начала проверку. Фото: Инстаграм/Анна Кузьменко

Красноярская полиция начала проверку после того, как совладелица сети магазинов морепродуктов «Мореход» в Красноярске Анна Кузьменко открыто заявила, что муж ее регулярно избивает на глазах у детей.

— Работая по заявлению 34-летней жительницы краевого центра по факту ее конфликта с мужем и причинения ей телесных повреждений сотрудникам полиции стало известно, что вышеуказанное происходило в присутствии малолетних детей. Помимо этого, в социальных сетях женщиной было упомянуто, что телесные повреждения были причинены также ее малолетней дочери, — говорят в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Сейчас представители ведомства разбираются во всех подробностях, происходящего в семье. Если на то будет повод, Алексея привлекут к уголовной ответственности.

Спустя сутки после множественных публикаций в СМИ Анна выложила еще один пост, в котором поблагодарила всех за поддержку.

— Только отчаяние и страх за свою жизнь и жизнь детей , подтолкнули меня на этот не простой шаг- придать домашнее насилие огласке! Поверьте, это крайне тяжело сделать! Надеюсь, моему примеру последуют тысячи женщин, которые ежедневно подвергаются насилию со стороны домашних тиранов! Найдут в себе силы выйти из позиции жертвы, — написала она.

В полиции отметили, что ранее женщина ни разу не обращалась к ним за помощью.

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