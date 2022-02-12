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Происшествия12 февраля 2022 3:25

Вор из Норильска попался полиции, вернувшись на место преступления

Когда мужчину задержали, он заявил, что хотел стереть отпечатки пальцев
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Вор из Норильска попался полиции, вернувшись на место преступления

Вор из Норильска попался полиции, вернувшись на место преступления

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Норильске сотрудники полиции задержали вора, когда тот вернулся на место преступления. В квартире мужчина наткнулся на ее хозяев и начал прикидываться неравнодушным человеком, который проверяет информацию о краже, произошедшей там. Об этом сообщили в краевой полиции.

Как оказалось, хозяин квартиры вместе с другом выходили в магазин, оставили фоторочку открытой, а когда вернулись, поняли, что нет ноутбука и телефона. Их к тому времени уже похитил гость из соседней квартиры. Норильчане сразу вызвали полицию. Но пока ждали приезда силовиков, в квартиру через окно залез мужчина, чтобы стереть отпечатки пальцев. Перед хозяином квартиры он разыграл целый спектакль. С деловым видом спрашивал, кто тот такой и что там делает, ведь он узнал о краже и пришел проверить, все ли в порядке.

— Владелец жилплощади, который к этому моменту уже позвонил в полицию, не стал отнимать время у уверенного в себе незнакомца и открыл ему дверь. Злоумышленник получил возможность скрыться, однако впоследствии был задержан оперативниками уголовного розыска, признал свою вину и показал, где именно спрятал часть похищенного, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края.

Приговора суда вор будет дожидаться в СИЗО.