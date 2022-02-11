В Красноярском крае дорожные полицейские выручили из беды маму с двумя детьми. Фото: пресс-служба ГИБДД

В Иланском районе инспекторы дорожно-патрульной службы выручили из беды женщину с двумя детьми. Это произошло накануне. Дорожные полицейские патрулировали федеральную трассу Р-255 «Сибирь», когда получили сообщении от оперативного дежурного, что нужна помощь водителю сломавшегося автомобиля, который стоит на 1073 км дороги.

Инспекторы тут же направились на место. И вскоре увидели Daewoo Matiz. Женщина никак не могла его завести. Вместе с нею были двое маленьких детей, они сидели в салоне. А между тем стоял ощутимый мороз. Она пояснила: ехала с Нижнеингашского района встречать своего мужа, который должен был вернуться с вахты. И тут такая незадача. Что делать?

Инспекторы попробовали помочь ей на месте, но у них тоже не получилось завести машину. Тогда предложили сделать так: довезли женщину с детьми в Канск, где их приняли родственники. И о машине позаботились. Кстати, мимо проезжал автомобилист, он также не остался в стороне.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей перед поездкой за город тщательно проверять техническое состояние своей машины, а также обязательно иметь с собой исправный заряженный телефон, теплые вещи и горячий чай. Если вы сами стали свидетелем того, что на трассе кто-то нуждается в помощи, но не можете самостоятельно ее оказать, обязательно сообщите об этом по телефону экстренных служб.