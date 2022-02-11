По делу убитой в Красноярске Вероники Коробкиной задержали второго подозреваемого Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась новая информация об убийстве 41-летней жительницы Красноярска, которое произошло в июле 2021 года. Напомним, что речь идет о Веронике Коробкиной, тело которой нашли на территории Березовского района спустя неделю после ее исчезновения. Установлено, что 23 июля она была в гостях у подруги, уехала ночью на такси, но не домой, а в кафе. Там она познакомилась с тремя мужчинами. Они посадили ее в автомобиль и вывезли за год, надругались и убили. Затем выкопали яму и сбросили туда тело, присыпав землей.

По информации пресс-службы регионального следкома, стало известно, что в этом деле фигурируют трое мужчин. Первый - 29-летний житель Красноярска. Его задержали сразу же после преступления. Еще один подозреваемый – 34-летний житель Воронежа, он находится в федеральном розыске.

А буквально на днях в Красноярск этапировали третьего фигуранта дела. Сотрудники 4 отдела Управления уголовного розыска краевого Главка получили информацию, что он может находиться в Воронежской области. Отправились в служебную командировку. На месте красноярским силовикам помогали их коллеги, а также сотрудники Росгвардии. Таким образом удалось задержать 20-летнего уроженца Челябинска, который находился в гостях у родственников, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.