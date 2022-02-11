В Ачинске любитель сладостей под прицелом камеры украл из магазина 95 плиток шоколада. Стоп-кадр видео

В Ачинске полиция закончила расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который слишком сильно любит шоколад. Причем любит по-особенному: если бы он его покупал, как все – никто в слова не сказал и внимания не обратил. Но мужчина плитки шоколада воровал. На его счету 95 похищенных плиток. Причем специализировался на определенной марке. Называть не будем, чтобы не делать рекламу бренду. Скажем только одно – не из дешевого сегмента.

Итак, в декабре, перед Новым годом мужчина с рюкзаком за спиной зашел в супермаркет. Подошел к полкам со сладостями, огляделся, убедился, что никого рядом нет, и начал засовывать в рюкзак и карманы шоколадные плитки. Вы сами может это увидеть – «похищение века» совершалось прямо под прицелом камеры наблюдения, направленной на воришку. С этой записью администрация супермаркета и обратилась в полицию.

Как оказалось, мужчина уже имел проблемы с законом, был неоднократно судим. На сей раз ему грозит до двух лет лишения свободы. Немного, потому что сумма ущерба невелика – 5 тысяч рублей. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.