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Общество13 февраля 2022 3:00

Погода на День святого Валентина 14 февраля в Красноярске 2022

В Красноярске в День святого Валентина будет около -20 градусов
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Погода на День святого Валентина 14 февраля в Красноярске 2022

Погода на День святого Валентина 14 февраля в Красноярске 2022

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказываем, какой будет погода в День святого Валентина 14 февраля в Красноярске 2022. Синоптики прогнозируют около -20 градусов.

По прогнозу GISMETEO, 14 февраля в Красноярске днем будет около -18 градусов днем, ближе к ночи температура воздуха понизится до -23 градусов.

К низким температурам добавится неприятный ветер с порывами до 3-7 метров в секунду. Небо будет затянуто тучами, но снегопада синоптики не ждут. Словом погода для прогулок со второй половинкой в День всех влюбленных располагать не будет.