Погода на День святого Валентина 14 февраля в Красноярске 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рассказываем, какой будет погода в День святого Валентина 14 февраля в Красноярске 2022. Синоптики прогнозируют около -20 градусов.

По прогнозу GISMETEO, 14 февраля в Красноярске днем будет около -18 градусов днем, ближе к ночи температура воздуха понизится до -23 градусов.

К низким температурам добавится неприятный ветер с порывами до 3-7 метров в секунду. Небо будет затянуто тучами, но снегопада синоптики не ждут. Словом погода для прогулок со второй половинкой в День всех влюбленных располагать не будет.