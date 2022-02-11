В Красноярске количество заразившихся COVID-19 за сутки выросло на 7 313 человека Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 11 февраля 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 237 777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В том числе за минувшие сутки 7 313 случая. Если смотреть распределение по городам и районам края, наибольшее количество новых заболевших в Красноярске – 2 919, в Ачинске – 1 057, Дивногорске – 255, Ачинском районе – 289, Енисейском районе – 180, Березовском районе – 161 и Емельяновском районе 155.

С начала пандемии проведено тестов – 4 874 726, за минувшие сутки 24 142. Данные от регионального минздрава: на лечении в настоящее время находятся 47 375 человек, из которых ушли на больничный за минувшие сутки -5 865 человек. Госпитализировано с диагнозом коронавирусная инфекция 332 человека. Выздоровели с начала пандемии 180 757 человека, за сутки – 1 429. И количество летальных исходов составляет 9 645 человек, в том числе за сутки край потерял 19 человек, которые скончались от коронавируса и его последствий.