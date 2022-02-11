В Красноярске пьяный водитель доказывал инспекторам ГИБДД, что он «свободный гражданин». Стоп-кадр видео

В Красноярске наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль «Хонду». Это было накануне вечером, 10 февраля, в Советском районе. За рулем находился 30-летний житель города с признаками алкогольного опьянения. Однако вместо того, чтобы признать «да, виноват», он начал качать права. От алкотеста отказался, хамил, доказывал, что он свободный гражданин.

Кто же спорит, что он гражданин, только вот пьяным за рулем ездить – это может и на уголовное дело потянуть, в зависимости от последствий. Видя, что мужчина неадекватен, дорожные полицейские вынуждены были применить к нему силу и надели наручники. Но и так он не унимался – осыпал их нецензурной бранью.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД города, невоздержанному на языкс нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствам на срок до двух лет