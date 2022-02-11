В Красноярске вынесли приговор бывшему высокопоставленному полицейскому

В Красноярске вынесли приговор высокопоставленному полицейскому. Фото: прокуратура края

Красноярский краевой суд вынес приговор бывшему высокопоставленному полицейскому - начальнику отделения УЭБиПК краевого главка МВД Евгению Мотину. Его признали виновным в получении взятки, в незаконных действиях и бездействии. А также в мошенничестве с использованием своего служебного положения в крупном размере. Процесс длился ровно год – уголовное дело с обвинительным заключением прокуратура направила на рассмотрение в феврале 2021 года.

В пресс-службе краевого суда рассказали подробности «Комсомольской правде»-Красноярск. В 2016 году осужденный пообещал предпринимателю освободить его компанию от налоговой проверки. Взамен покровительства потребовал 600 тысяч рублей, который он якобы должен передать налоговикам. На самом деле, получив всю сумму, забрал себе. А на владельца фирмы завели уголовное дело. Позже он сдал своего несостоявшегося «покровителя». В 2019 году Мотина поместили под арест, позже заменили на другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку некоторые доказательства в уголовном деле составляют государственную тайну, на них наложен гриф «совершенно секретно». Всего состоялось около 30 заседаний. Сторона обвинения просила 12 лет лишения свободы, защита настаивала на невиновности. В итоге приговор: по совокупности 10 лет лишения свободы и 2 миллиона рублей штрафа. Осужденного взяли по стражу в зале суда, но приговор пока в законную силу не вступил.