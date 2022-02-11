В Красноярске начнут разбирать новогодние елки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на следующей неделе, конкретно – с 15 февраля – начнут убирать новогодние елки. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в этом году в разных районах, в скверах и площадях было установлено 16 новогодних елок. Собирали их два месяца, открыли к 20 декабря. И хоть праздничных мероприятий при этом уже второй год не устраивали из-за пандемии, но елки порадовали горожан.

На то, чтобы демонтировать их, времени понадобится меньше, чем на сборку. Сначала с них снимут украшения и иллюминацию, затем разберут сами конструкции и вывезут на склады на хранения. Все работы нужно завершить до 28 февраля. К тому же времени уберут и все ледовые городки.

Также в мэрии сообщили, что уберут и светящиеся деревья, поскольку они не рассчитаны на работу в сырости, когда начнет таять снег и тем более пойдут дожди.