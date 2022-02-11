В Красноярском крае по инициативе Александра Усса сформируют резервный фонд

Фото: Правительство Красноярского края

Законодательное собрание Красноярского края приняло новый закон о резервном фонде. Как сообщает правительство региона, дополнительный финансовый инструмент появится в крае по инициативе губернатора Александра Усса.

Заместитель председателя Правительства – министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что формирование резервного фонда – это историческое событие для региона.

Новый финансовый инструмент призван обеспечить стабильность экономической системы края вне зависимости от внешних условий, а также гарантировать устойчивое развитие края.

Сделано это прежде всего из-за высокой конъюнктурной зависимостью краевого бюджета, которая может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Если вдруг цены на сырьевых рынках начнут снижаться, то и запланированные поступления в налоговый бюджет изменяться в негативную сторону.

Кроме того, отдельные изменения федерального законодательства могут привести к снижению доходов. В таких случаях для сохранения финансовой устойчивости региона необходимо иметь «подушку безопасности».

В основу резервного фонда лягут доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений, и часть остатков средств краевого бюджета на начало года. Размер фонда будет утверждаться законом о краевом бюджете. Средства фонда можно использовать для финансирования утвержденных расходов бюджета при недостаточном объеме его доходов.

Во время рассмотрения нового законопроекта также были внесены изменения в части возможного уменьшения резервного фонда на реализацию крупных инфраструктурных проектов, строительство и ремонт объектов социальной, коммунальной и транспортной сферы, а также благоустройство. Это сделано с учетом поручения губернатора и мнения депутатов.

- Создание резервного фонда, с одной стороны, гарантирует выполнение принятых краем расходных обязательств в случае выпадающих доходов. С другой стороны, создает возможность реализации поставленных Губернатором задач по инфраструктурному развитию региона, - отметил вице-премьер Владимир Бахарь.