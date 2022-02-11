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Экономика11 февраля 2022 5:10

Красноярцев приглашают посмотреть на Кролецыпа

Источник:kp.ru
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«Кролецып и хомяк тьмы»

«Кролецып и хомяк тьмы»

Фото: kinopoisk.ru

Через пару недель в российский прокат выходит замечательный анимационный фильм «Кролецып и хомяк тьмы», основанный на серии комиксов Криса Грина.

Главный герой больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Наполовину кролик, наполовину цыпленок, он сочетает в себе лучшие качества обоих животных. Поэтому когда его дому угрожает опасность, Кролецып отправляется в авантюрное путешествие по удивительным местам, чтобы найти древний артефакт – таинственного Хомяка Тьмы.

На большие экраны увлекательный мультфильм выйдет 23 февраля. Но у наших читателей есть шанс увидеть его на несколько дней раньше, ведь 15 февраля в кинотеатре MORI Cinema состоится специальный показ картины!

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