Известная красноярская предпринимательница обвинила мужа в домашнем насилии

Вот так выглядит квартира посте семейного скандала. Фото: инстаграм Анны Кузменко

Известная в Красноярске предприниматель и совладелица торговой марки «Мореход» (это магазин морепродуктов) подала заявление в полицию на своего мужа. Анна Кузьменко сообщила о неоднократных случаях домашнего насилия и о том, что супруг лишил ее и двух детей средств к существованию, лишив доходов от бизнеса. Свою историю она рассказала на своей странице в «Инстаграме» со словами: «Больше не могу молчать!»

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что проводят проверку по факту. Заявление в дежурную часть отдела полиции №5 поступило несколько часов назад. 34-летняя женщина показала следы побоев, после чего ее направили на судебно-медицинскую экспертизу. На квартиру, где все случилось, выехала оперативная группа. Идет проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.

«КП» разбирается в этой истории.

Напомним, что накануне нового года в Канске произошло страшное убийство: домашний тиран долгое время мучил свою жену и детей. Она заявляла на него в полицию, было заведено дело. Но мировой судья назначил наказание в размере 5 тысяч рублей штрафа. Все это закончилось тем, что мужчина пришел на квартиру, где жила сбежавшая от него супруга, убил ее и двух детей. А затем свел счеты с жизнью.