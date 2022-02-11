В Красноярске ищут подрядчика на строительство двух муниципальных жилых высоток Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация Красноярска ищет подрядчика на строительство двух муниципальных жилых домов. Информация опубликована на официальном портале мэрии. Торги уже объявлены, начальная цена контракта составляет 951 миллион рублей. Но по правилам аукциона тендер получит та компания, которая предложит меньшую цену, не снижая при этом качества.

Итак, что это будет: два дома, каждый по одному подъезду – свечки по 17 этажей. В каждом будет по два лифта, пассажирский и грузопассажирский. Обязательно пандусы. Количество квартир – 288. Из них 95 однокомнатных, 137 двухкомнатных и 56 трехкомнатных. Чистовая отделка с сантехникой. И вокруг дома благоустройство, освещение и озеленение.

Как рассказала замруководителя департамента градостроительства Галина Голубь, это будет социальный дом. Часть квартир будут отданы детям-сиротам, часть предназначены для исполнения задач в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Оба дома должны быть сданы в эксплуатацию до 30 сентября 2023 года.