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Происшествия11 февраля 2022 3:57

На месте пожара на красноярском рынке заметили мародеров, собиравших уцелевшие игрушки

Полиция проводит проверку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На месте пожара на красноярском рынке заметили мародеров, собиравших уцелевшие игрушки

На месте пожара на красноярском рынке заметили мародеров, собиравших уцелевшие игрушки

Фото: Юлия КОВАЛЬ

На месте недавнего пожара на рынке «Содружество» заметили людей, подбиравших уцелевшие игрушки. В народе таких называют «пожарниками» - мародерами, которые ищут, что уцелело в огне и можно прибрать к рукам. Вот именно такие и нагрянули на рынок.

Напомним, что ЧП там произошло утром 8 февраля. Огонь в считанные минуты охватил кровлю склада на площади 700 квадратных метров. Его тушили в течении трех часов. Предприниматели пытались спасти свой товар, насколько это было возможно, поэтому выбрасывали из помещения на улицу коробки и мешки с игрушками. Вот они и привлекли к себе вниманием любителей поживиться.

В пресс-службе полиции прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что хотя от владельцев складов сообщения не поступали, однако начала проверка. Будут установлены обстоятельства и затем решения примут в соответствии с законом.

Вообще-то это хищение чистой воды.