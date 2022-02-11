На месте пожара на красноярском рынке заметили мародеров, собиравших уцелевшие игрушки Фото: Юлия КОВАЛЬ

На месте недавнего пожара на рынке «Содружество» заметили людей, подбиравших уцелевшие игрушки. В народе таких называют «пожарниками» - мародерами, которые ищут, что уцелело в огне и можно прибрать к рукам. Вот именно такие и нагрянули на рынок.

Напомним, что ЧП там произошло утром 8 февраля. Огонь в считанные минуты охватил кровлю склада на площади 700 квадратных метров. Его тушили в течении трех часов. Предприниматели пытались спасти свой товар, насколько это было возможно, поэтому выбрасывали из помещения на улицу коробки и мешки с игрушками. Вот они и привлекли к себе вниманием любителей поживиться.

В пресс-службе полиции прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что хотя от владельцев складов сообщения не поступали, однако начала проверка. Будут установлены обстоятельства и затем решения примут в соответствии с законом.

Вообще-то это хищение чистой воды.