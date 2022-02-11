В Красноярске ночью произошла коммунальная авария на Взлетке. Фото: "КрасКом"

В Красноярске минувшей ночью произошла коммунальная авария – был поврежден водопровод. В результате без холодной воды остались почти три десятка многоэтажек, сообщила пресс-службе «КрасКома». Перечислим адреса:

- улица Октябрьская, 1, 2а, 3г;

- 78 Добровольческой бригады, 1, 3, 4;

- Взлетная, 4, 5г, 6, 7а, 7, 7д, 7ж, 7к, 8, 10, 12, 16, 22;

- Весны, 2, 6, 10, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22;

После прорыва водопровода на проезжую часть на улице 78 Добровольческой бригады образовалась наледь, пришлось ее расчищать. Аварийно-восстановительная бригада будет работать на месте ориентировочно до 12 часов дня 11 февраля. Красноярский водоканал принес извинения жителям микрорайона за временные неудобства. И добавил, что самую свежую информацию о теплоснабжении, водоснабжении, системах водоотведения и городской энергетике красноярцы могут найти в телеграм канале СГК Красноярск t.me/sgk_krsk.