В Минусинске полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить тонированную машину с подростками

В Минусинске полицейским пришлось стрелять. Стоп-кадр видео

В Минусинске дорожным полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать нарушителей ПДД. Произошло это минувшей ночью. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД края, во время дежурства наряд ДПС заметил отечественный автомобиль и затонированными со всем сторон стеклами.

На требование остановиться, водитель только прибавил газу и, судя по всему, намеревался выехать из населенного пункта. Тогда госавтоинспекторы включили сирену и стали преследовать нарушителя, который стал совершать опасные маневры. Наконец, полицейский достал табельный пистолет. Сначала, как положено, предупредил о том, что будет стрелять. А потом деле сделал несколько выстрелов, попав по колесам.

Это подействовало, машина остановилась. Из салона выбрался 15-летний молодой человек, который катал свою подругу-ровесницу. Теперь техника на спецстоянке, материалы на подростка передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Ответить за него придется родителям.