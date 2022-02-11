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Общество11 февраля 2022 1:48

Прокуратура поторопила правительство края со строительством детского сада в Красноярске

Перед этим заместитель генпрокурора России сам побывал на стройплощадке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Прокуратура поторопила правительство края со строительством детского сада в Красноярске. Фото: пресс-служба прокуратуры

Прокуратура поторопила правительство края со строительством детского сада в Красноярске. Фото: пресс-служба прокуратуры

Прокуратура поторопила министра образования Красноярского края со строительством детского сада. Речь идет о долгожданном садике в Академгородке на 300 мест. Накануне, 10 февраля, заместитель Генпрокурора России Дмитрий Демешин побывал на строительной площадке и обнаружил, что там тишина, а вместо уже готового здания даже подвал не завершен.

Заказчик работ – Управление капитального строительства Красноярска, контракт заключен с подрядчиком «Строительная компания Партнер». Стоимость контракта – более 217 миллионов рублей. В настоящее время объект не возведен, его строительная готовность составляет лишь 16 %. Таким образом, и сроки контракта не соблюдаются, и выделенные бюджетные средства не освоены.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, возбуждено дело об административном правонарушении и объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона при строительстве детского сада.