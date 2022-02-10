В Красноярском крае проиндексирован ряд социальных пособий с 1 февраля

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В Красноярском крае с 1 февраля 2022 года проиндексирован ряд социальных пособий. Как сообщают в пресс-службе Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ, согласно постановлению Правительства от 27 января, коэффициент индексации вырос на 8,4%.

Теперь при рождении ребенка молодые родители получат 20 472,77 рубля. За раннюю постановку на учет будущим мамам положено 708,23 рублей. Пособие выплачивается беременным, вставшим на учет до 30 июня 2021 включительно в размере, установленном на 1 февраля 2021 года. Сумма минимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 7 677, 81 рублей. Социальная выплата на погребения установлена в размере 6 964,68 рубля.

Отметим, что все указанные выше пособия (кроме единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности) назначаются и выплачиваются с учетом районных коэффициентов, применяемых на территории Красноярского края.