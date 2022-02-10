МегаФон первым запустил в международном роуминге технологию VoLTE

МегаФон первым среди российских операторов запустил технологию VoLTE в международном роуминге. Услуга доступна в Эстонии, до конца года планируется запуск в США, Канаде, Корее, Японии и Китае.

Технология VoLTE (Voice over LTE) за несколько секунд установит соединение с абонентом любого оператора и обеспечит чистый звук во время разговора. При этом абонент может одновременно общаться и пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником по телефону.

Отметим, что технология не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет-трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как голосовые соединения по условиям международного роуминга. Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно активировать доступ в настройках смартфона.

По словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, иностранные мобильные операторы уже активно используют VoLTE.

– Cо временем технология позволит отказаться от голосовых вызовов в сетях 2G и 3G, и некоторые телекоммуникационные компании уже заявили о таких планах, – отметил Влад Вольфсон. – Запуская доступ к сервису для российских пользователей сейчас, мы действуем с опережением, потому что нам важно обеспечить абонентам бесшовный переход на новую технологию в международном роуминге.

Технология VoLTE стала доступна абонентам МегаФона во всех регионах России в 2021 году. В настоящий момент более половины голосового трафика в сети компании приходится на VoLTE. Теперь абоненты могут пользоваться связью привычного качества и в зарубежных поездках.