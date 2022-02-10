В Хакасии семье покусанного бродячей собакой ребенка выплатят моральную компенсацию

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В Хакасии семья покусанного бродячей собакой ребенка получит моральную компенсацию от администрации Черногорска. Как сообщает ИА «Хакасия», суд признал доказанным факт того, что руководство города не исполнило своих обязанностей по отлову и содержанию бездомных псов.

После того, как на ребенка напала одна из бродяжек во время прогулки, мама девочки обратилась в прокуратуру. Сотрудники ведомства установили, что администрация Черногорска не исполняла обязанностей по отлову бездомных собак. Суд посчитал также. Но руководство города не согласилось с решением суда и подало на аппеляцию. Верховный суд Хакасии решения городского суда не изменил.

Администрацию Черногорска обязали выплатить моральную компенсацию семье ребенка.