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Происшествия10 февраля 2022 8:05

В Хакасии семье покусанного бродячей собакой ребенка выплатят моральную компенсацию

Администрация Черногорска не выполнила полномочий, связанных с отловом бродячих собак
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии семья покусанного бродячей собакой ребенка получит моральную компенсацию от администрации Черногорска. Как сообщает ИА «Хакасия», суд признал доказанным факт того, что руководство города не исполнило своих обязанностей по отлову и содержанию бездомных псов.

После того, как на ребенка напала одна из бродяжек во время прогулки, мама девочки обратилась в прокуратуру. Сотрудники ведомства установили, что администрация Черногорска не исполняла обязанностей по отлову бездомных собак. Суд посчитал также. Но руководство города не согласилось с решением суда и подало на аппеляцию. Верховный суд Хакасии решения городского суда не изменил.

Администрацию Черногорска обязали выплатить моральную компенсацию семье ребенка.