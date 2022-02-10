В творческом конкурсе «Лес глазами детей» появились первые участники

Карина Мисник нарисовала зимующих птиц Фото: личный архив

Продолжается прием заявок на участие в творческом конкурсе «Лес глазами детей», который в преддверии Всемирного дня защиты лесов медиагруппа «Комсомольская правда» проводит совместно Лесопожарным центром Красноярского края.

К участию приглашаются дети из нашего региона в возрасте от 3 до 16 лет. Они могут заявиться на конкурс с рисунком или видеороликом.

На рисунки первых участников уже можно посмотреть на сайте «Комсомолки». Например, Карина Мисник из Ачинска изобразила зимующих птиц – снегирей и синиц на веточках рябины. Как напоминание о том, как важно помогать пернатым пережить холодное время года.

Рисунок Матвея Сухоносова Фото: личный архив

Напоминаем, что задача участников – показать богатство и красоту лесов родного края, удивительный мир животных и растений, работу людей, которые охраняют леса от огня. В Красноярском крае – это специалисты краевого Лесопожарного центра: парашютисты-пожарные и десантники-пожарные, летчики-наблюдатели, специалисты наземной службы.

Прием работ будет проводиться до 28 февраля 2022 года.

Уважаемые конкурсанты, готовый рисунок нужно сфотографировать (отсканировать) и загрузить его на страницу конкурса на сайте krsk.kp.ru. Если же это видеоролик, то отправить его на электронную почту konkurs_kp@mail.ru.

Победят 12 участников в четырех номинациях. Всех их торжественно наградят в Музее леса Красноярского края.

Ребята и педагоги, направившие на конкурс их рисунки и видеоролики, смогут получить дипломы участников после объявления результатов.

Все подробности на странице конкурса здесь!