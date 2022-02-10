В Красноярске с 10 февраля можно открыть больничный лист по телефону

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В Красноярске с 10 февраля можно открыть больничный лист дистанционно – для этого нужно позвонить по телефону 122. Как сообщает Минздрав, оператор проведет небольшой опрос и передаст информацию в поликлинику. Врачи будут следить за течением болезни дистанционно или очно, зависит от степени тяжести заболевания.

Чтобы дозвониться к нужному оператору, необходимо после подключения к номеру 122 набрать цифру 7 в тоновом режиме.

Как сообщает депутат Илья Зайцев, так как решение для системы здравоохранения абсолютно новое, в первое время могут возникать сложности.

- Известно, что есть сложности в филиале взрослой поликлиники на ул. Степана Разина, поликлинике №4 на Киренского и Курчатова, а также в филиале поликлиники №1 на Затонской. С этими учреждениями идет работа, чтобы они также вошли в новую систему, - отмечает Илья Зайцев.