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Общество10 февраля 2022 7:21

В Красноярске на Киренского будут следить за незаконным сливом отходов за видеокамеру

Ранее тут уже стояла камера, но когда сливать отходы прекратили – её убрали
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Киренского решено вновь установить камеру видеонаблюдения, которая поможет отслеживать незаконный слив отходов неподалеку от жилых домов и перинатального центра. Как поясняют в минэкологии, жители краевой столицы вновь начали жаловаться на ассенизационные машины, которые сливают отходы в канализацию.

Ранее в этом месте уже стояла камера видеонаблюдения, но когда слив отходов прекратился – её убрали. Сейчас жалобы возобновились, поэтому было решено вновь поставить видеокамеру.