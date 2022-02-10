В Красноярске на Киренского будут следить за незаконным сливом отходов за видеокамеру

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Киренского решено вновь установить камеру видеонаблюдения, которая поможет отслеживать незаконный слив отходов неподалеку от жилых домов и перинатального центра. Как поясняют в минэкологии, жители краевой столицы вновь начали жаловаться на ассенизационные машины, которые сливают отходы в канализацию.

Ранее в этом месте уже стояла камера видеонаблюдения, но когда слив отходов прекратился – её убрали. Сейчас жалобы возобновились, поэтому было решено вновь поставить видеокамеру.