Красноярский аэропорт признали лучшим в России за 2021 год

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский аэропорт стал победителем в премии «Воздушные ворота России», получив номинацию «Лучший аэропорт 2021» в категории от 2 до 4 миллионов пассажиров в год. Как сообщают в пресс-службе аэропорта, первое место Красноярск поделил с Казанью.

Но это далеко не первая высокая награда, которую смог завоевать красноярский аэропорт. В 2021 году воздушная гавань также получила премию «Воздушные ворота России», а в 2020 году Красноярск занял второе место в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes.