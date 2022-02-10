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Общество10 февраля 2022 6:20

Красноярский аэропорт признали лучшим в России за 2021 год

Аэропорт получил номинацию «Лучший аэропорт 2021» в категории от 2 до 4 миллионов пассажиров в год
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский аэропорт стал победителем в премии «Воздушные ворота России», получив номинацию «Лучший аэропорт 2021» в категории от 2 до 4 миллионов пассажиров в год. Как сообщают в пресс-службе аэропорта, первое место Красноярск поделил с Казанью.

Но это далеко не первая высокая награда, которую смог завоевать красноярский аэропорт. В 2021 году воздушная гавань также получила премию «Воздушные ворота России», а в 2020 году Красноярск занял второе место в рейтинге самых удобных аэропортов России по версии Forbes.