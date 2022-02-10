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Общество10 февраля 2022 5:59

В Красноярске уничтожили 808 килограммов яблок без маркировки

38 ящиков были вывезены на полигон
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Уничтоженные яблоки Фото: Россельхознадзор

Уничтоженные яблоки Фото: Россельхознадзор

В Красноярске специалисты Россельхознадзора уничтожили 808 килограммов спелых яблок без специальной маркировки. Как сообщили в ведомстве, 38 ящиков были найдены в феврале на одном из складов в Центральном районе краевой столицы.

На всех ящиках были следы от сорванной маркировки, которая указывает на страну происхождения. У индивидуального предпринимателя, кому принадлежали яблоки, не оказалось никаких документов на фрукты. Как оказалось, яблоки были ввезены в Россию незаконно.