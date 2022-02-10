Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 4:30

Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко заболел коронавирусом

Сейчас председатель регионального ЗС находится на самоизоляции
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Алексей Додатко

Алексей Додатко

Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко заразился коронавирусом. Об этом спикер ЗС сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Сейчас Алексей Додатко находится на самоизоляции, поэтому ближайшая сессия состоится без его участия. Её проведет первый заместитель Сергей Попов.

Как рассказывает сам Алексей, чувствует он себя хорошо, каких-либо симптомов ковида у него нет. Но тест, который сдают все депутаты накануне сессий, оказался положительным.