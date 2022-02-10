Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко заболел коронавирусом

Алексей Додатко Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко заразился коронавирусом. Об этом спикер ЗС сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Сейчас Алексей Додатко находится на самоизоляции, поэтому ближайшая сессия состоится без его участия. Её проведет первый заместитель Сергей Попов.

Как рассказывает сам Алексей, чувствует он себя хорошо, каких-либо симптомов ковида у него нет. Но тест, который сдают все депутаты накануне сессий, оказался положительным.