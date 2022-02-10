В Красноярском крае задержали сотрудника МВД с поддельными номерами и СТС

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В Красноярском крае полицейского из Ирбейского района задержали с поддельными гос.номерами и СТС на его автомобиль. Как сообщают в Следственном комитете, на сотрудника МВД заведено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа».

По версии следствия, сотрудник полиции из Ирбейского района в 2020 году купил не полноценную машину, а «конструктор» - кузов и двигатель «Toyota Harrier», которые были конструктивно собраны в автомобиль. Зная о том, что машину такой конструкции поставить на учет в ГИББДД запрещено законом, силовик обратился к знакомому, который за 30 000 рублей сделал мужчине свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки в октябре 2020.

Выяснилось это только в январе 2022 – полицейского на машине остановили инспекторы ДПС для проверки документов. Посмотрев на СТС, сотрудники ГИБДД заподозрили подделку. Проверили документы по базам и их сомнения подтвердились.

Если вина сотрудника полиции будет доказана, ему грозит до 6 месяцев ареста. Расследование уголовного дела продолжается.