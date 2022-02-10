В Красноярском крае 830 классов из 165 школ учатся дистанционно

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В Красноярском крае по данным на 10 февраля 830 классов из 165 школ перешли на дистанционный режим обучения. Как сообщает главный санитарный врач Дмитрий Горяев, количество учеников на удаленке составляет менее 4,5% от общего числа всех школьников региона.

На полный дистанционный режим полностью перешли всего 18 школ края, при этом в Красноярске таких школ нет.

Отметим, что согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, перевести школу, класс или группу детского сада на удаленный режим работы, необходимо иметь более 20% отсутствующих детей в коллективе.