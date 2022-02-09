ВТБ увеличил продажи ипотеки в Красноярском крае и Республике Хакасия на 60%

В январе этого года заемщики ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия оформили 460 жилищных кредитов на 1,5 млрд рублей, что 60% выше результата за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшим интересом в первый месяц 2022 года у заемщиков ВТБ края и Хакасии пользовались квартиры на вторичном рынке . Их доля в выдачах банка составила 58%, изменение с января прошлого года 23 п.п. Средний размер ипотечного кредита в регионах в январе 2022 г. достиг 3,2 млн рублей

Среди действующих программ наиболее востребованной стала программа «семейной ипотеки», по которой ВТБ оформил в январе 61 льготный кредит жителям Красноярского края и Республики Хакасия на 234 млн рублей. В рамках ипотеки с господдержкой клиенты банка оформили 84 кредита на 216 млн рублей. Таким образом, на долю госпрограмм приходится треть от общего объема выдач января.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

«Начало года по ипотеке получилось очень активным, вопреки ожиданиям экспертов. Клиенты использовали возможности одобренных ранее предложений в ожидании нового роста стоимости кредитов», - комментирует управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.

Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае. Фото: А. ТАМАРОВСКАЯ

По оценке экспертов банка, ситуация на рынке может измениться уже в феврале, если регулятор вновь повысит ключевую ставку, что может вызвать новый рост ставок по ипотеке.