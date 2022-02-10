Клиенты Tele2 получат бонусы при покупке инвестиционного продукта БКС

Tele2 и финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» подготовили специальные предложения для частных инвесторов: кешбэк на счет мобильного телефона, паи фондов и сертификаты на покупку гаджетов. В рамках партнерства компаний число клиентов Tele2 – пользователей инвестиционных решений – выросло за год на 22%.

Клиенты Tele2 при открытии брокерского счета и сумме инвестиций от 50 тыс. рублей получат кешбэк 500 рублей на счет мобильного телефона, а также один из паев ПИФов БКС и сертификат на покупку гаджета:smart-часов, беспроводных наушников, умной колонки, планшета или смартфона. Номинал сертификата зависит от суммы инвестиций. Подробнее об условиях акции можно узнать по ссылке.

В рамках другого предложения клиенты могут получить в подарок сертификаты на покупку устройств Apple, для этого сумма инвестиций должна составлять не менее 2 млн рублей. Оба предложения действуют до 31 марта 2022 года. Стать участниками могут клиенты Tele2, которые ранее не инвестировали вместе с БКС.

В 2021 году Tele2 предоставила частным инвесторам возможность получить дополнительный доход от выхода на фондовый рынок. Растущая финансовая грамотность населения способствовала популярности инвестиционных и биржевых инструментов, которые Tele2 предлагает своим абонентам в партнерстве с финансовой группой БКС.