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Общество9 февраля 2022 11:09

В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства сквера в Пашенном

Начальная цена контракта 47,7 миллионов рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства сквера в Пашенном. Фото: городская администрация

В Красноярске ищут подрядчика для благоустройства сквера в Пашенном. Фото: городская администрация

В Красноярске благоустроят сквер на Полтавской, 32 в Пашенном, эту территорию для обустройства выбрали жители города. Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, начальная цена контракта на работы составляет 47,7 миллионов рублей.

Сквер благоустроят в рамках проекта «Жилье и городская среда». Он появится на месте старых бараков. Проектировщики решили внести в проект исторический подтекст. Здесь появятся деревянные корабли, один из которых будто бы потерпел крушение, а на холме предусмотрена установка горки-трубы.

Также в сквере установят видеонаблюдение для защиты от вандалов, сети пешеходных тропинок, обустроят газоны и даже сухой ручей. Не забыты и жители, выгуливающие собак – здесь появится специальная площадка для домашних питомцев. Работы начнутся вместе с потеплением.