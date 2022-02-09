Жителю Красноярска за полгода украл 26 компьютеров на 850 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить местного жителя, который систематически крал компьютеры и игровые приставки. Как сообщает пресс-служба МВД, мужчине грозит до 5 лет колонии.

Красноярца задержали в июне 2021 года, когда он пытался украсть компьютер стоимостью 50 тысяч рублей из магазина. Однако при разбирательстве полицейские выяснили, что мужчина за полгода украл 26 компьютеров на сумму более 850 тысяч рублей. Молодому человеку удавалось незаметно выносить технику из магазинов.

Кроме того, обвиняемый украл бутылку элитного алкоголя за 10 тысяч рублей. Все наворованное он продавал по сниженной цене.

- В отношении красноярца следователем было заведено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский райсуд Красноярска. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 5 лет лишения свободы, - передают в МВД по Красноярскому краю.