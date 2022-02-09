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Общество9 февраля 2022 8:50

С 10 по 12 февраля в Красноярске вводится режим НМУ

Специалисты Роспотребнадзора усилили мониторинг качества воздуха
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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С 10 по 12 февраля в Красноярске вводится режим НМУ

С 10 по 12 февраля в Красноярске вводится режим НМУ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь объявлен режим «черного неба», он будет действовать с 7 часов утра 10 февраля по 19:00 12 февраля. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

По сообщению Среднесибирского УГМС режим НМУ вводится на фоне условий, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе. Специалисты Роспотребнадзора советуют ограничить поездки на личном транспорте, как можно меньше времени проводить на улице и не открывать окна дома для проветривания помещения.

Последний раз режим «черного неба» в Красноярске действовал 4 февраля.