С 10 по 12 февраля в Красноярске вводится режим НМУ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь объявлен режим «черного неба», он будет действовать с 7 часов утра 10 февраля по 19:00 12 февраля. Об этом сообщает Роспотребнадзор Красноярского края.

По сообщению Среднесибирского УГМС режим НМУ вводится на фоне условий, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе. Специалисты Роспотребнадзора советуют ограничить поездки на личном транспорте, как можно меньше времени проводить на улице и не открывать окна дома для проветривания помещения.

Последний раз режим «черного неба» в Красноярске действовал 4 февраля.