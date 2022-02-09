Сибирская генерирующая компания проводит единый день контроля

В прямом эфире примет участие Сергей Иванов, руководитель Красноярской теплотранспортной компании. Фото: из архива СГК

В четверг, 10 февраля, в 19:30 на вечернем канале «Прима» пройдёт прямой эфир с представителями СГК.

Куда обращаться, если у вас дома холодно? Кто ответственен за тепло в квартирах? Какой будет ремонтная кампания СГК в 2021-м году? Не повлияют ли эти ремонтные работы на теплосетях, которые начнутся уже скоро, на качество теплоснабжения?

Специалисты готовы ответить на эти и все другие вопросы красноярцев о качестве теплоснабжении, связанные с отоплением, горячей водой, расчетами за эти ресурсы.