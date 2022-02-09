В Красноярске на Дельфийские игры планируют привлечь 546 волонтеров. Фото: Концепция развития Енисейской Сибири

В Красноярске стартовал набор волонтеров на XXI Молодежные Дельфийские игры, которые пройдут с 22 по 27 апреля. Заполнить анкету на участие может каждый совершеннолетний, сообщает пресс-служба Енисейской Сибири.

Всего планируется привлечь к играм 546 волонтеров. Их задействуют более чем в 30 направлениях. Ребята будут работать с делегациями, помогать в аккредитации, принимать участие в церемонии и так далее.

- Волонтерам будут обеспечены комфортные условия работы, фирменная экипировка с символикой мероприятия, бесплатное питание и индивидуальные средства защиты, - добавили в пресс-службе Енисейской Сибири.