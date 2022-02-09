В Красноярске на месте Казачьего рынка появится новый спорткомплекс с бассейном Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском Северном построят новый спортивно-культурный комплекс с бассейном. Мэрия Красноярска уже начала поиск подрядчика.

В 2022 году подрядчик должен разработать проект и получить одобрение госэкспертизы. Дедлайн намечен на конец текущего года. Здание будет трехэтажном, его смогут посещать как взрослые, так и дети. Перед объектом будет обустроен сквер с деревьями, зеленью и пешеходными дорожками.

- В 2021 году в проект межевания территории бывшего рынка Казачий внесли изменения, которые учитывали пожелания жителей Северного. Они говорили, что здесь мало объектов для семей с детьми, нет поблизости и бассейнов. Также жители близлежащих домов хотели видеть у себя под окнами парк или зеленый сквер, - рассказала руководитель городского департамента культуры Юлия Соловарова.