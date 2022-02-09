В Красноярске на Киренского водитель сбил пешехода на автобусной остановке. Фото: скриншот из видео ЧП Красноярск

9 февраля в Красноярске на автобусной остановке по Киренского водитель иномарки сбил мужчину. В ГИБДД сообщают, что проводится проверка.

Водитель «Тойоты Айрус» ехал по своей полосе, когда внезапно посреди дороги перед ним повернул другой водитель. 37-летний мужчина повернул, чтобы избежать столкновения и влетел в забор частного дома у автобусной остановки, сбив 50-летнего пешехода.

Водитель, спровоцировавший ДТП уехал с места аварии. К счастью, сбитый мужчина серьезно не пострадал. За медицинской помощью он не обращался.