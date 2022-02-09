ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Красноярском крае и Республике Хакасия на 20%

По итогам 2021 года банк ВТБ предоставил жителям Красноярского края и Республики Хакасия заемные средства на сумму 54,9 млрд рублей, что на 20% превышает результат за прошлый год.

Спрос на потребительские кредиты вырос на четверть: в 2021 году банк предоставил жителям края и Хакасии 38,2 тысячи кредитов наличными на сумму 28,9 млрд рублей. Условия кредитов наличными в прошлом году были максимально доступны, активно использовались цифровые каналы оформления.

Выдача ипотеки выросла на 14%, до 24,5 млрд рублей. Жители Красноярского края и Хакасии оформили в ВТБ 9,5 тысяч кредитов на покупку недвижимости. Спрос определили исторически низкие ставки по ипотеке в первом полугодии, отложенные потребности населения, а также программы господдержки, по которым ВТБ предоставил 5,6 млрд жилищных кредитов.

Выдачи автокредитов по итогам года увеличились на 23%. В 2021 году клиенты ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия оформили более 1,3 тысячи автокредитов на общую сумму 1,5 млрд рублей. Размер среднего чека превысил 1,1 млн рублей. Среди новых автомобилей покупатели чаще всего отдавали предпочтение LADA, KIA, Hyundai, впервые в топ-5 вошли автомобили китайских марок GEELY, CHERY.

Управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева отметила:

«В прошлом году жители регионов активно пользовались банковскими продуктами и сервисами, которые сегодня все больше уходят в цифровые каналы. К концу 2022 года доля цифровых продаж ВТБ достигнет 50%, все услуги банка будут доступны в онлайн».