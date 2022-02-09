СУЭК поддержала стажировку красноярских врачей в Сочи

Врачи из шахтерских городов Красноярского края прошли стажировку в Сочи. Их обучение состоялось при поддержке СУЭК Андрея Мельниченко. Повышение квалификации на базе санатория «Авангард», одного из лучших лечебно-оздоровительных учреждений системы Управления делами Президента РФ, стало наградой за победу в конкурсе «Земский доктор». Напомним, с 2020 года конкурс проводят Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» (АНО «НТР») в городах и поселках, где работают предприятия компании.

В делегацию из десяти врачей вошли два представителя от Красноярского края – врач-кардиолог, врач-пульмонолог КГБУЗ «Шарыповская городская больница» Наталья Чеботарь и врач-терапевт фельдшерского здравпункта ведомственной Медико-санитарной части СУЭК «Угольщик», филиала № 2 в городе Бородино Элина Раньшикова. Обучение медработников организовали в формате ознакомительных экскурсий. Основной темой стали методы и программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции.

Также врачи из регионов присутствия СУЭК встретились с руководителем медицинской службы санатория «Авангард» – филиала ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента РФ, Заслуженным врачом России, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Остапишиным.

– Настроение после поездки очень позитивное, а именно с таким настроением, по моему мнению, врач должен идти на работу и принимать пациентов, – рассказывает Элина Раньшикова. – Спасибо СУЭК, Фонду «СУЭК-РЕГИОНАМ» за организацию замечательной поездки и в целом за возможность поучаствовать в таком конкурсе. И, конечно, благодарность за поддержку коллегам, друзьям, родным, всем, кто не остался равнодушным и отдал за меня свой голос!

– Я очень благодарна СУЭК за такой замечательный подарок. Все остались в восторге от организации нашей поездки. Такие тематические встречи и семинары на сегодняшний день очень актуальны и важны, – уверена врач Наталья Чеботарь. – Более того, мы смогли получить не только очень полезные знания, которые нам пригодятся в работе, но и поправить свое здоровье, зарядиться эмоциями.

С медучреждениями Управления делами Президента РФ СУЭК и Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» тесно сотрудничают с 2009 года по нескольким направлениям: это как повышение квалификации врачей из регионов присутствия – ежегодно в онлайн-семинарах и выездных стажировках на базе медицинских центров Управделами главы государства участвуют несколько десятков медиков, так и оздоровление детей из шахтерских регионов и ветеранов угольной отрасли – за время реализации совместной программы восстановили здоровье в санаториях и профилакториях Управления делами Президента РФ более 1,6 тысяч человек.