Под Красноярском участок дороги до Свято-Троицкого храма отремонтируют за 60,5 миллионов рублей. Фото: пресс-служба минтранса Красноярского края

В Частоостровском Емельяновского района отремонтируют участок дороги к Свято-Троицкому монастырю. Об этом сообщает министерство транспорта Красноярского края.

Финансирование проекта составит 60,5 миллионов рублей. Работы начнутся в июне. Дорожники должны привести в порядок участок длиной 8 километров на трассе Красноярск-Кубеково-Частоостровское. Будет восстановлен поперечные и продольный водопровод, полосы расчистят от кустарников и мелких деревьев. Завершиться ремонт должен в сентябре 2022 года.

- Сейчас посмотреть на Троицкую церковь в Частоостровское приезжают, как местные жители, так и туристы. Службы здесь проходят в выходные и праздничные дни, - добавили в пресс-службе минтранса.

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Здесь, в селе Частоостровское (Емельяновский район Красноярского края), места красивейшие. С одной стороны березовая роща, а поодаль, среди деревенских домиков, высится десяток могучих сосен. По улицам гуляют апатичные буренки, где-то кукарекает петух, а около церкви щиплют травку козы… (подробнее)