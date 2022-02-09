В Норильске в гараже влюбленная пара подростков задохнулась выхлопными газами. Фото: прокуратура Красноярского края

На севере Красноярского края в Норильске в гараже обнаружены тела 15-летнего парня и 16-летней девушки. Как сообщает прокуратура региона, подростки могли задохнуться выхлопными газами.

Молодых людей нашли в автомобиле ВАЗ 21011. Ключ зажигания находился в замке, а топливный бак был пуст. Сейчас главной версией является то, что влюбленные подростки решили согреться в машине и включили зажигание, в итоге газ заполнил помещение, дети потеряли сознание и задохнулись.

- Предварительно установлено, что девушка проживала с отцом, юноша с бабушкой и опекуном. Дети отсутствовали дома с 06 февраля 2022 года, взрослые не предпринимали мер к их розыску полагая, что они проводят время друг у друга, - передают в пресс-службе СК по Красноярскому краю.

Сейчас прокуратура Красноярского края проводит проверку в отношении органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.